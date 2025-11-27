«Атлетико» вырвал победу у «Интера»

«Атлетико» обыграл «Интер» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

На 9-й минуте нападающий мадридской команды Хулиан Альварес открыл счет. Нерадзурри отыгрались после перерыва — отличился Петр Зелиньски. В добавленное время Хосе Мария Хименес забил после подачи с углового от Антуана Гризманна и принес мадридской команде победу.

«Атлетико» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Интер» идет на 4-й строчке — 12 очков.