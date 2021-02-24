Гол Жиру через себя принес «Челси» победу над «Атлетико»
«Челси» на выезде переиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол забил Оливье Жиру на 71-й минуте ударом ножницами через себя.
Ответная встреча пройдет в Лондоне 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 68.
«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84), Коке, Сауль (Лоди, 82), Льоренте, Суарес, Корреа (Торрейра, 82), Лемар, Жоау Феликс (Дембеле, 82).
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Ковачич (Канте, 74), Жоржинью, Маунт (Зиех, 74), Жиру (Хаверц, 87), Вернер (Пулишич, 87), Хадсон-Одои (Джеймс, 80).
Предупреждения: Маунт, 1. Льоренте, 63. Жоржинью, 64. Лемар, 90+3.
Судья: Брих (Германия).
23 февраля. Бухарест. Стадион «Национальный».
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