«Атлетико» — «Брюгге»: Серлот сделал хет-трик
Нападающий «Атлетико» Александр Серлот сделал хет-трик в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» — 4:1.
Форвард отличился на 87-й минуте — он замкнул подачу в штрафную соперника ударом ногой.
Первый матч между «Атлетико» и «Брюгге» завершился со счетом 3:3. Третий гол Серлота в ответной игре укрепил преимущество мадридцев — теперь они ведут со счетом 7:4 по сумме двух встреч.
Победитель пары «Брюгге» — «Атлетико» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Ливерпуля» или «Тоттенхэма».
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