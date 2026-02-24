«Атлетико» — «Брюгге»: Серлот сделал дубль

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот сделал дубль в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге» — 3:1.

Форвард отличился на 76-й минуте, забив в пустые ворота после передачи Адемолы Лукмана.

Первый матч между «Атлетико» и «Брюгге» завершился со счетом 3:3. Второй гол Серлота в ответной игре укрепил преимущество мадридцев — теперь они ведут со счетом 6:4 по сумме двух встреч.

Победитель пары «Брюгге» — «Атлетико» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Ливерпуля» или «Тоттенхэма».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

24 февраля, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

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