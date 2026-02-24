«Атлетико» разгромил «Брюгге» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов, у Серлота хет-трик

«Атлетико» дома разгромил «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 4:1.

У хозяев трижды забил Александр Серлот, еще один мяч на счету Джонни Кардосо. Единственный гол гостей на счету Хоэля Ордоньеса.

«Атлетико» победил «Брюгге» со счетом 7:4 по сумме двух встреч и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет либо с «Ливерпулем», либо с «Тоттенхэмом». Соперник испанской команды определится по итогам жеребьевки в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

24 февраля, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

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