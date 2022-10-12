«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Брюгге» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Гости доигрывали матч в меньшинстве. Нападающий Камал Сова был удален с поля на 82-й минуте.

Прошлый матч команд закончился победой «Брюгге» со счетом 3:0.

После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.