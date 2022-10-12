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12 октября, 21:38

«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
«Атлетико» — «Брюгге» — 0:0.
Фото Reuters

«Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Брюгге» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.

Гости доигрывали матч в меньшинстве. Нападающий Камал Сова был удален с поля на 82-й минуте.

Прошлый матч команд закончился победой «Брюгге» со счетом 3:0.

После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Лига чемпионов. Группа B
12 окт, 19:45. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:0
Брюгге

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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