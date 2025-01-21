«Атлетико» и «Байер» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Байер» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Атлетико» — «Байер» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Атлетико» набрал в шести матчах ЛЧ 12 очков, «Байер» — 13. В декабре в 6-м туре «Атлетико» победил «Слован» (3:1), а «Байер» — «Интер» (1:0).