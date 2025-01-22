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Дубль Альвареса принес «Атлетико» победу над «Байером»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» — «Байер».
Фото Reuters

«Атлетико» дома обыграл «Байер» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

Дубль у мадридцев оформил Хулиан Альварес. Аргентинец сравнял счет на 52-й минуте и принес своей команде победу на 90-й.

Единственный мяч гостей на счету Пьеро Хинкапье (45+1-я минута).

Обе команды завершали встречу вдесятером — на 23-й минуте красную карточку получил хавбек «Атлетико» Пабло Барриос, а на 76-й второе предупреждение показали Хинкапье.

«Атлетико» (15 очков) поднялся на третье место в общем этапе Лиги чемпионов. «Байер» (13) опустился на шестую строчку.

В заключительном туре мадридцы на выезде сыграют с «Зальцбургом», а «Байер» дома примет пражскую «Спарту». Оба матча пройдут 29 января.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:1
Байер

Футбол
ФК Атлетико
ФК Байер
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