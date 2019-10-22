Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер». В основе хозяев выйдет форвард Диегу Коста. У леверкузенцев же с первых минут сыграет защитник Ларс Бендер.

«Атлетико»: Облак — Триппьер, Хименес, Фелипе, Лоди — Коке, Эррера, Томас, Сауль — Корреа, Коста.

«Байер»: Храдецки — Вайзер, Та, Св. Бендер, Л. Бендер — Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай, Амири — Фолланд, Хаверц.