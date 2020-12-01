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«Атлетико» — «Бавария»: стартовые составы. Нойер и Левандовски — не в заявке

21:55
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Стали известны составы «Атлетико» и «Баварии» на матч группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы, досрочно обеспечившие себе первое место в группе, выпустили на игру несколько запасных футболистов. Основной голкипер Мануэль Нойер и лидер атак Роберт Левандовски не попали в заявку.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Сауль, Коке, Карраско, Корреа, Жоау Феликс.

«Бавария»: Нюбель, Сарр, Зюле, Алаба, Эрнандес, Хави Мартинес, Мусиала, Сане, Аррей-Мби, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Атлетико» — «Бавария»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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