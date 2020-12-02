«Атлетико» и «Бавария» сыграли вничью
«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
У хозяев забил Жоау Феликс, у гостей — Томас Мюллер. «Бавария» набрала 13 очков и выходит из группы с первого места. У «Атлетико» шесть очков и вторая позиция. Третьим идет «Зальцбург» — четыре очка. У «Локомотива» три очка и последняя позиция. Российский клуб уже потерял шансы пробиться в плей-офф ЛЧ.
Лига чемпионов
Группа А
5-й тур
«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:1 (1:0)
Голы: Жоау Феликс, 26 (1:0). Мюллер, 86 — с пенальти (1:1).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес (Фелипе, 68), Эрмосо, Льоренте, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Жоау Феликс (Лемар, 87).
«Бавария»: Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Зюле, Аррей-Мби (Гнабри, 61), Эрнандез, Сане, Алаба, Хави Мартинес (Мюллер, 62), Мусиала (Штиллер, 76), Дуглас Коста (Зиркзе, 86), Шупо-Мотинг.
Предупреждения: Сарр, 43. Савич, 86.
Судья: Тюрпен (Франция).
1 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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