«Атлетико» и «Бавария» сыграли вничью

«Атлетико» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У хозяев забил Жоау Феликс, у гостей — Томас Мюллер. «Бавария» набрала 13 очков и выходит из группы с первого места. У «Атлетико» шесть очков и вторая позиция. Третьим идет «Зальцбург» — четыре очка. У «Локомотива» три очка и последняя позиция. Российский клуб уже потерял шансы пробиться в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов

Группа А

5-й тур

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:1 (1:0)

Голы: Жоау Феликс, 26 (1:0). Мюллер, 86 — с пенальти (1:1).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес (Фелипе, 68), Эрмосо, Льоренте, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Лоди, 87), Корреа (Эррера, 80), Жоау Феликс (Лемар, 87).

«Бавария»: Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Зюле, Аррей-Мби (Гнабри, 61), Эрнандез, Сане, Алаба, Хави Мартинес (Мюллер, 62), Мусиала (Штиллер, 76), Дуглас Коста (Зиркзе, 86), Шупо-Мотинг.

Предупреждения: Сарр, 43. Савич, 86.

Судья: Тюрпен (Франция).

1 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».