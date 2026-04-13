«Атлетико» и «Барселона» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов 14 апреля

«Атлетико» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 14 апреля. Игра на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице Испании и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

14 апреля, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Встречу в Мадриде в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Стриминговый сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей.

Первый матч соперников на прошлой неделе завершился победой «матрасников» в Барселоне со счетом 2:0.

В 1/8 финала «Атлетико» прошел «Тоттенхэм» с общим счетом 7:5, а «Барселона» в двухматчевом противостоянии обыграла «Ньюкасл» — 8:3.