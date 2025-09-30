«Атлетико» и «Айнтрахт» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Атлетико» — «Айнтрахт» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре мадридская команда проиграла «Ливерпулю» со счетом 2:3. Клуб из Франкфурта-на-Майне стартовал в общем этапе с уверенной победы над «Галатасараем» — 5:1.