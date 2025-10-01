«Атлетико» — «Айнтрахт»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» переиграл «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1.

У мадридской команды забили Джакомо Распадори, Робен Ле Норман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. У гостей единственный мяч на счету Йонатана Буркардта.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-мм туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).