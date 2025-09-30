«Атлетико» и «Айнтрахт» встретятся в общем этапе Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Айнтрахт» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на «Эстадио Сивитас Метрополитано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «Айнтрахт» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также запускает перекличку лучших моментов игр вечера в одном окне (с 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

В первом туре общего этапа «Атлетико» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:3, а «Айнтрахт» разгромил «Галатасарай» (5:1).