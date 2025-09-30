«Атлетико» — «Айнтрахт»: Альварес, Гризманн и Распадори выйдут в стартовом составе

«Атлетико» и «Айнтрахт» объявили составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Руджери, Симеоне, Галлахер, Барриос, Гризманн, Распадори, Альварес.

Запасные: Муссо, Эскивел, Коке, Баэна, Мартин, Молина, Ганцко, Пубиль, Галан, Гонсалес, Занзи.

«Айнтрахт»: Сантос, Коллинз, Кох, Теат, Браун, Шаиби, Схири, Доан, Джан Узун, Кнауфф, Буркардт.

Запасные: Цеттерер, Баум, Аменда, Хейлунн, Ларссон, Вахи, Дауд, Баойя, Чендлер, Бута, Гетце, Батшуайи.

Матч «Атлетико» — «Айнтрахт» пройдет во вторник, 30 сентября в Мадриде и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других встреч дня в Лиге чемпионов.