«Атлетико» разгромил «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

«Атлетико» с крупным счетом победил «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Голы за мадридский клуб забили Джакомо Распадори, Робен Ле Норман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. За команду из Франкфурта-на-Майне единственный мяч забил Йонатан Буркардт.

«Атлетико» набрал три очка и занимает 8-е место в таблице ЛЧ. «Айнтрахт» (3 очка) на 13-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» 21 октября встретится с «Арсеналом», «Айнтрахт» 22 октября примет «Ливерпуль».