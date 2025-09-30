Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 сентября, 23:51

«Атлетико» разгромил «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент

«Атлетико» с крупным счетом победил «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 5:1. Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Голы за мадридский клуб забили Джакомо Распадори, Робен Ле Норман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. За команду из Франкфурта-на-Майне единственный мяч забил Йонатан Буркардт.

«Атлетико» набрал три очка и занимает 8-е место в таблице ЛЧ. «Айнтрахт» (3 очка) на 13-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» 21 октября встретится с «Арсеналом», «Айнтрахт» 22 октября примет «Ливерпуль».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:1
Айнтрахт Ф
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
Читайте также
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
«Давно знаю «Пафос» и его владельцев. Это честные и амбициозные люди, и я рад помочь им развивать клуб». Интервью с Давидом Луисом
В Италии не впечатлены игрой конкурента Сафонова в Лиге чемпионов
Сафонов сделал отсыл к Головину: «Вот и лузнула «Барса»
Оформивший хет-трик Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кейн ответил, готова ли «Бавария» выиграть Лигу чемпионов
«Любимый гол — с центра поля за «Баварию». Мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира». Интервью Харри Кейна
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Verdugo

    Шикарный матч от Атлети, прежний Антуан, наконец, вернулся!

    01.10.2025

    • «Интер» забил три безответных гола «Славии» в Лиге чемпионов

    Дубль Пайшана принес «Марселю» победу над «Аяксом»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости