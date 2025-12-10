«Атлетик» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов 10 декабря

«Атлетик» примет «ПСЖ» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 10 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Атлетик» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.

10 декабря 2025, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

В 5-м туре общего этапа ЛЧ команда из Бильбао сыграла вничью со «Славией» — 0:0. Парижане победили «Тоттенхэм» со счетом 5:3.