«Атлетик» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Атлетик» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов 10 декабря
«Атлетик» примет «ПСЖ» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 10 декабря.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Атлетик» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте.
Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.
В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В 5-м туре общего этапа ЛЧ команда из Бильбао сыграла вничью со «Славией» — 0:0. Парижане победили «Тоттенхэм» со счетом 5:3.
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