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«Атлетик» — «ПСЖ»: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Атлетик» и «ПСЖ» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Атлетик» (Испания) и «ПСЖ» (Франция) встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 10 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Бильбао и всего вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Атлетик» — «ПСЖ» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 10&nbsp;декабря.«Реал» — «Манчестер Сити», «Бенфика» — «Наполи», игры «Арсенала» и «Ювентуса»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» набрал 4 очка, а «ПСЖ» — 12 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
10 декабря 2025, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Атлетик
0:0
ПСЖ

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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