«Атлетик» и «Арсенал» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Атлетик» — «Арсенал» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, каждый из которых проведет по 8 матчей.