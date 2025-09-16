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16 сентября 2025, 09:45

«Атлетик» — «Арсенал»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Атлетик» и «Арсенал» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Атлетик» и «Арсенал» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Атлетик» — «Арсенал» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Килиан Мбаппе, Виктор Дьекереш, Душан Влахович.«Реал» — «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов, каждый из которых проведет по 8 матчей.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетик (Бильбао)
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