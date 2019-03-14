"Атланта" переиграла "Мемфис", "Майами" одолел "Детройт"

"Атланта" на своем паркете обыграла "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА (132:111). "Хокс" прервал трехматчевую серию побед "Гризлиз".

В другой встрече "Майам" одолел "Детройт" (108:74). Это второе кряду поражение "Пистонз".

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Мемфис" – 132:111 (33:28, 39:32, 38:30, 22:21)

А: Коллинз (27 + 12 подборов), Янг (22), Лень (20)

М: Майлз (33), Конли (20), Ноа (12)

"Майами" - "Детройт" - 108:74 (30:18, 24:31, 33:8, 21:17)

М: Уинслоу (16), Уэйтерс (14), Уайтсайд (13 + 11 подборов)

Д: Гриффин (13), Эллингтон (11), Кеннард (10)