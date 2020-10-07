«Аталанте» разрешили проводить матчи Лиги чемпионов на домашнем стадионе

«Аталанта» на официальном сайте сообщила, что комиссия УЕФА дала разрешение проводить матчи Лиги чемпионов-2020/21 на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум».

На групповом этапе команда из Бергамо встретится с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Мидтъюлландом». Первый матч на «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» проведет 27 октября против амстердамцев.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов итальянский клуб выступал в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и дошел до четвертьфинала.