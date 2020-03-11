«Аталанта» во второй раз обыграла «Валенсию» Черышева, команды забили 7 голов

«Аталанта» на выезде выиграла у «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). В составе испанской команды дублем отметился Кевин Гамейро, а у гостей все четыре гола забил Йосип Иличич.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте.

В первой встрече итальнская команда так же одержала победу, поэтому вышла в 1/4 финала.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:4 (1:2)

Голы: Иличич, 3 — с пенальти (0:1). Гамейро, 21 (1:1). Иличич, 43 — с пенальти (1:2). Гамейро, 51 (2:2). Торрес, 67 (3:2). Иличич, 71 (3:3). Иличич, 82 (3:4).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Диакаби (Гонсалу Гедеш, 46), Парехо, Коклен (Черышев, 74), Кондогбья, Солер, Гамейро, Родриго (Флоренци, 79), Торрес.

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Джимсити, Гозенс, де Рон (Сапата, 44), Пашалич (Тамез, 83), Фройлер, Гомес (Малиновский, 78), Иличич.

Предупреждения: Коклен, 33. Диакаби, 42. Кондогбья, 58. Васс, 64. Фройлер, 85.

Судья: Хацеган (Румыния).

10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья».

Первый матч — 1:4.