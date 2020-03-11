«Аталанта» во второй раз обыграла «Валенсию» Черышева, команды забили 7 голов
«Аталанта» на выезде выиграла у «Валенсии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). В составе испанской команды дублем отметился Кевин Гамейро, а у гостей все четыре гола забил Йосип Иличич.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте.
В первой встрече итальнская команда так же одержала победу, поэтому вышла в 1/4 финала.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Валенсия» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 3:4 (1:2)
Голы: Иличич, 3 — с пенальти (0:1). Гамейро, 21 (1:1). Иличич, 43 — с пенальти (1:2). Гамейро, 51 (2:2). Торрес, 67 (3:2). Иличич, 71 (3:3). Иличич, 82 (3:4).
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Диакаби (Гонсалу Гедеш, 46), Парехо, Коклен (Черышев, 74), Кондогбья, Солер, Гамейро, Родриго (Флоренци, 79), Торрес.
«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Джимсити, Гозенс, де Рон (Сапата, 44), Пашалич (Тамез, 83), Фройлер, Гомес (Малиновский, 78), Иличич.
Предупреждения: Коклен, 33. Диакаби, 42. Кондогбья, 58. Васс, 64. Фройлер, 85.
Судья: Хацеган (Румыния).
10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья».
Первый матч — 1:4.