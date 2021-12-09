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«Аталанта» — «Вильярреал»: Миранчук остался в запасе

19:58
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Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Мехле, Пессина, Иличич, Сапата.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Мой Гомес, Парехо, Капу, А. Морено, Ж. Морено, Данджума.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени. Игра должна была состояться вчера, но была перенесена из-за снегопада.

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Евгений Петров все материалы автора

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