Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Мехле, Пессина, Иличич, Сапата.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Мой Гомес, Парехо, Капу, А. Морено, Ж. Морено, Данджума.

Матч начнется в 21.00 по московскому времени. Игра должна была состояться вчера, но была перенесена из-за снегопада.