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«Аталанта» — топ-команда с топ-селекцией". Клопп — о следующем сопернике в ЛЧ

19:51
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Аталанта»? Топовая команда с топ-селекцией. Очень хорошие игроки, прекрасная организация, на 100 % верны своей игровой системе. Они очень умно пользуются сильными сторонами своих игроков. Пока для нас это самый большой вызов в текущей Лиге чемпионов. «Аталанта» — очень сложный соперник. По своей тактике немного похожи на «Лидс». Это будет тяжелый матч", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

После двух туров у «Ливерпуля» шесть очков и первое место в группе D, у «Аталанты» — четыре балла и второе место.

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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