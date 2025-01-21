«Аталанта» и «Штурм» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Аталанта» и «Штурм» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

«Аталанта» в шести играх общего этапа Лиги чемпионов набрала 11 очков, «Штурм» — три. В 6-м туре «Аталанта» уступила «Реалу» — 2:3, а «Штурм» с тем же счетом проиграл «Лиллю».