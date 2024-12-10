«Аталанта» и «Реал» сыграют в Лиге чемпионов

«Аталанта» и «Реал» проведут матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Аталанта» — «Реал» покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Платформа также проводит переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Аталанта» — «Реал» можно также в нашем матч-центре.

«Аталанта» после 5-го тура набрала 11 очков и занимала пятое место в таблице, предыдущим соперником команды из Бергамо был «Янг Бойз» (6:1). У «Реала» — 6 очков и 24-е место, в прошлом матче мадридцы уступили «Ливерпулю» (0:2).