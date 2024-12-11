«Реал» на выезде обыграл «Аталанту», Винисиус забил гол и сделал голевую передачу

«Реал» выиграл у «Аталанты» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе на 10-й минуте забил первый гол в матче. Перед самым перерывом полузащитник Шарль де Кетеларе реализовал пенальти и сравнял счет.

На 36-й минуте Мбаппе заменили на Родригу, так как француз получил травму подколенного сухожилия левой ноги. В среду ему предстоит пройти обследование.

В начале второй половины Винисиус Жуниор сначала забил сам, а затем ассистировал Джуду Беллингему. На 65-й минуте форвард Адемола Лукман сократил отставание и установил окончательный счет.

«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. «Аталанта» опустилась на 8-ю строчку — 11 очков.