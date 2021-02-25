На 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» верное решение принял германский арбитр Тобиас Штилер. Без помощи видеоассистентов Бастиана Данкерта и Бенуа Мийо судья, занимавший хорошую позицию, определил, что Ремо Фройлер нарушил правила в единоборстве с Ферланом Менди.

Более того, Штилер сам моментально квалифицировал нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол. Так как Менди хотя и убрал мяч немного влево, он все равно продолжал контролировать его. При этом ни один из игроков «Аталанты» уже не мог помешать мадридцу убежать один на один с вратарем.

Безусловно, ВАР и АВАР провели свою проверку, и Данкерт обменялся мнением со Штилером. Но оснований для вмешательства ВАР в действия судьи не было.

Решение Штилера найдет поддержку у руководителя европейских судей Роберто Розетти. Возможно, подобные вердикты следует ожидать и от наших арбитров в играх чемпионата и Кубка России.

(Александр Бобров)