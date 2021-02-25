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«Аталанта» — «Реал»: правильно ли показана красная карточка? Разбираем удаление Фройлера

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24 февраля. «Аталанта» — «Реал». 24 февраля. «Аталанта» — «Реал». 24 февраля. «Аталанта» — «Реал». 24 февраля. «Аталанта» — «Реал». 24 февраля. «Аталанта» — «Реал». Фото Twitter
24 февраля. «Аталанта» — «Реал».
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На 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» верное решение принял германский арбитр Тобиас Штилер. Без помощи видеоассистентов Бастиана Данкерта и Бенуа Мийо судья, занимавший хорошую позицию, определил, что Ремо Фройлер нарушил правила в единоборстве с Ферланом Менди.

Более того, Штилер сам моментально квалифицировал нарушение правил как лишение соперника явной возможности забить гол. Так как Менди хотя и убрал мяч немного влево, он все равно продолжал контролировать его. При этом ни один из игроков «Аталанты» уже не мог помешать мадридцу убежать один на один с вратарем.

Безусловно, ВАР и АВАР провели свою проверку, и Данкерт обменялся мнением со Штилером. Но оснований для вмешательства ВАР в действия судьи не было.

Решение Штилера найдет поддержку у руководителя европейских судей Роберто Розетти. Возможно, подобные вердикты следует ожидать и от наших арбитров в играх чемпионата и Кубка России.

(Александр Бобров)

Аталанта — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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