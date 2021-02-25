«Реал» с минимальным счетом выиграл у «Аталанты»

«Реал» обыграл «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 86-й минуте забил защитник Ферлан Менди.

Хозяева с 17-й минуты играли в меньшинстве, так как полузащитник Ремо Фройлер получил красную карточку за фол на Менди.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Менди, 86.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Гозенс, Ромеро, Мехле (Паломино, 85), де Рон, Фройлер, Пессина, Муриэль (Иличич, 56. Малиновский, 86), Сапата (Пашалич, 30).

«Реал»: Куртуа, Варан, Начо, Менди, Модрич, Кроос, Иско (Серхио Аррибас, 76), Каземиру, Васкес, Асенсио (Дуро, 76), Винисиус Жуниор (Диас, 57).

Предупреждения: Каземиру, 23. Менди, 55. Гозенс, 71.

Удаление: Фройлер, 17.

Судья: Штилер (Германия).

24 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».