«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев забил через две минуты после выхода на замену

«Аталанта» разгромила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:1. К середине второго тайма клуб из Бергамо повел 4:0. На 64-й минуте на замену в составе гостей вышел полузащитник сборной России Денис Черышев. Через две минуты ему удалось сократить отставание команды. Это самый быстрый гол у игрока «Валенсии» после выхода на замену в Лиге чемпионов.

Ответный матч пройдет в Валенсии 10 марта.

В другой игре 1/8 финала «Лейпциг» на выезде одолел «Тоттенхэм» — 1:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 4:1 (2:0)

Голы: Хатебур, 16 (1:0). Иличич, 42 (2:0). Фройлер, 57 (3:0). Хатебур, 62 (4:0). Черышев, 66 (4:1).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Кальдара (Сапата, 75), Гозенс, де Рон, Пашалич (Тамез, 90+2), Фройлер, А.Д.Гомес (Малиновский, 81), Иличич.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гонсалу Гедеш (Черышев, 64), М.Гомес (Гамейро, 73), Торрес.

Предупреждение: Хатебур, 79.

Судья: Оливер (Англия).

19 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».