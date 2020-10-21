«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн», Миранчук забил супергол через 9 минут после дебюта

«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в матче 12-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. На 80-й минуте в составе клуба из Бергамо дебютировал хавбек сборной России Алексей Миранчук.

Через 9 минут он забил за новый клуб свой первый мяч, установив окончательный счет встречи. Миранчук принял пас от Йосипа Иличича и эффектно пробил парашютом в девятку с линии штрафной.

Pree the quality from Miranchuk nahhhhh pic.twitter.com/qU3J1v6lKM — Detective Douche (@Tuscaant) October 21, 2020

Лига чемпионов

Группа D

1-й тур

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Аталанта» (Италия) — 0:4 (0:3)

Голы: Сапата, 26 (0:1). Гомес, 36 (0:2). Муриэль, 42 (0:3). Миранчук, 89 (0:4).

«Мидтьюлланн»: Хансен, Святченко, Шольц, Андерссон, Паулинью, Оньека (Краев, 87), Каюсте (Мадсен, 76), Систо (Андерсон, 87), Мабиль (Вибе, 75), Дрейер, Каба (Эвандер, 60).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, Ромеро (Паломино, 86), де Рон, Фройлер (Миранчук, 80), Гомес (Пашалич, 68), Муриэль (Иличич, 69), Сапата (Пессина, 80).

Предупреждения: Систо, 74. Ромеро, 84.

Судья: Диаш (Португалия).

21 октября. Хернинг. Стадион «МСХ Арена».