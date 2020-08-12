Стали известны составы «Аталанты» и «ПСЖ» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Форвард парижан Кильян Мбаппе вошел в число запасных парижан, как и экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Калдара, Джимаити — Хатебур, Де Рун, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес, Сапата.

Запасные — Гелми, Росси, Шутало, Паломино, Сиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли.

«ПСЖ»: Навас — Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньюс, Гей, — Сарабья, Икарди, Неймар.

Запасные — Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Шупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со.

Четвертьфиналы в этом сезоне будут состоять из одноматчевых противостояний на нейтральных полях в Лиссабоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.