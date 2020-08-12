«Аталанта» — «ПСЖ»: Пашалич продолжил свою успешную серию в Лиге чемпионов
22:52
Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Хавбек в последних шести играх в главном еврокубковом турнире набрал пять очков по системе «гол+пас»: 3 гола и 2 передачи.
При этом в первых девяти матчах Лиги чемпионов Пашалич не смог ни забить, ни отдать передачи.
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