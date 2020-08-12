Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич открыл счет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Хавбек в последних шести играх в главном еврокубковом турнире набрал пять очков по системе «гол+пас»: 3 гола и 2 передачи.

При этом в первых девяти матчах Лиги чемпионов Пашалич не смог ни забить, ни отдать передачи.