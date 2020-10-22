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«Аталанта» очень хорошо играла с самого начала». Гомес — о победе над «Мидтьюлланном»

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Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

— Команда очень хорошо играла с самого начала, и, за исключением нескольких небольших моментов, соперник мало что создал, — приводит слова Гомеса Sky Sport Italia. — В этом сезоне у нас гораздо больше опыта, но все может случиться — мы это хорошо знаем. Победа в следующем матче может быть важной.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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