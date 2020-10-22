Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

— Команда очень хорошо играла с самого начала, и, за исключением нескольких небольших моментов, соперник мало что создал, — приводит слова Гомеса Sky Sport Italia. — В этом сезоне у нас гораздо больше опыта, но все может случиться — мы это хорошо знаем. Победа в следующем матче может быть важной.