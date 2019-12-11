«Аталанта» обыграла «Шахтер» и пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Шахтер» уступил «Аталанте» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Тимоти Кастань , Марио Пашалич и Робин Гозенс. У хозяев красную карточку на 77-й минуте получил Додо.

«Аталанта» набрала семь очков и заняла второе место в группе С. Команда сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Шахтер» с шестью очками остался на третьем месте. Украинский клуб продолжит выступления в еврокубках — им предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа С

«Шахтер» (Украина) — «Аталанта» (Италия) — 0:3 (0:0)

Голы: Кастань, 68 (0:1). Пашалич, 80 (0:2). Гозенс, 90+4 (0:3).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете (Марлос, 59), Патрик, Степаненко, Коваленко (Соломон, 71), Тайсон, Мораес.

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Малиновский, 61), Джимсити, Паломино, Кастань, де Рон, Фройлер, Пашалич, Гомес (Хатебур, 90), Гозенс, Муриэль (Роджер Ибаньес, 71).

Предупреждения: Муриэль, 23. Патрик, 50. Додо, 63. Фройлер, 75. Хатебур, 90+1.

Удаление: Додо, 77.

Судья: Цвайер (Германия).

11 декабря. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».