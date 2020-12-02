«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Мидтьюлланном»

«Аталанта» и «Мидтьюлланн» сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук пропустил игру из-за коронавируса.

У хозяев забил Кристиан Ромеро, у гостей — Александр Шольц. Итальянский клуб с восемью очками занимает второе место в группе. У «Мидтьюлланна» одно очко и последнее место. Датская команда впервые в своей истории заработала очки в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов

Группа D

5-й тур

«Аталанта» (Италия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:1 (0:1)

Голы: Шольц, 13 (0:1). Ромеро, 79 (1:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино (Толой, 68), Хатебур, Джимсити, Гозенс (Руджери, 86), Ромеро, Фройлер (де Рон, 69), Пессина, Гомес (Иличич, 46), Муриэль (Траоре, 69), Сапата.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Хеэг, Шольц, Джеймс, Андерссон, Паулинью, Оньека, Мабиль (Вибе, 67), Андерсон, Дрейер (Мадсен, 82), Каба (Исаксен, 82).

Предупреждения: Каба, 28. Джимсити, 30. Ромеро, 62. Паулинью, 89.

Судья: Сидиропулос (Греция).

1 декабря. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».