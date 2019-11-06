Стали известны стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Кастань, Гомес, Пашалич, Иличич.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Махрез, Жезус.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.