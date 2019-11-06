«Аталанта» — «Манчестер Сити»: Махрез и Канселу в стартовом составе гостей, Агуэро остался в запасе
21:45
Стали известны стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити».
«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Кастань, Гомес, Пашалич, Иличич.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Махрез, Жезус.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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