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«Аталанта» — «Манчестер Сити»: Махрез и Канселу в стартовом составе гостей, Агуэро остался в запасе

21:45
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Стали известны стартовые составы команд на матч группового турнира Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити».

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Паломино, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Кастань, Гомес, Пашалич, Иличич.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Махрез, Жезус.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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