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«Аталанта» Миранчука — «Ливерпуль»: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

11:20
Алексей Миранчук отличился в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0), выйдя на замену. Фото Instagram
Алексей Миранчук отличился в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0), выйдя на замену. Фото Instagram
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Сегодня, 3 ноября, «Аталанта» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

За итальянскую команду выступает российский хавбек Алексей Миранчук. Во встрече 1-го тура ЛЧ футболист забил первый гол за «Аталанту» в ворота «Мидтьюлланна» (4:0). В первом домашнем матче в Лиге чемпионов-2020/21 одноклубники Алексея Миранчука не сумели победить «Аякс» (2:2). Сам игрок на поле не выходил.

Следить за матчем «Аталанта» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Ливерпуль»

Аталанта — Ливерпуль

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