Стали известны составы «Аталанты» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов. Российский хавбек клуба из Бергамо Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

Миранчук дебютировал в «Аталанте» в игре первого тура с «Мидтьюлланном» (4:0) и отличился через 9 минут после выхода на замену.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Паломино, Мюриэль, Алехандро Гомес, Фройлер, Джимсити, Мохика, Хатебур, Пашалич, Сапата.

Запасные — Росси, Голлини, Ламмерс, Ромеро, Малиновский, Депаоли, Пессина, Руггьери, Скалвини, Миранчук, Иличич, Траоре.

«Ливерпуль»: Алиссон, Вайналдум, Мане, Салах, Джо Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Робертсон, Р. Уильямс, Александр-Арнолд.

Запасные — Адриан, Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмину, Минамино, Цимикас, Шачири, Ориги, Матип, Кейн, Н. Уильямс.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Аталанта» — «Ливерпуль»