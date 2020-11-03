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«Аталанта» Миранчука — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

21:00
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Сегодня, 3 ноября, «Аталанта» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

За итальянскую команду выступает российский хавбек Алексей Миранчук. Во встрече 1-го тура ЛЧ футболист забил первый гол за «Аталанту» в ворота «Мидтьюлланна» (4:0). В первом домашнем матче в Лиге чемпионов-2020/21 одноклубники Алексея Миранчука не сумели победить «Аякс» (2:2). Сам игрок на поле не выходил, как и в последней игре команды в рамках серии а.

Следить за матчем «Аталанта» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Ливерпуль»

Аталанта — Ливерпуль

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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