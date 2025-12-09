«Аталанта» — «Челси»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Челси» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Белланова, Лукман, Скамакка, де Кетеларе.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Ачимпонг, Чалоба, Кайседо, Джеймс, Гиттенс, Фернандес, Педру Нету, Жоао Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 9 декабря.