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9 декабря 2025, 22:15

«Аталанта» — «Челси»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Челси» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Белланова, Лукман, Скамакка, де Кетеларе.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Ачимпонг, Чалоба, Кайседо, Джеймс, Гиттенс, Фернандес, Педру Нету, Жоао Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 9 декабря.

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 9&nbsp;декабря.«Интер» против «Ливерпуля», «Барселона» — «Айнтрахт»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
2:1
Челси

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