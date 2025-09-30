«Аталанта» и «Брюгге» сыграют в Лиге чемпионов 30 сентября

Матч «Аталанта» — «Брюгге» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября. Игра на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аталанта» — «Брюгге» можно в матч-центре нашего сайта.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии платной подписки).

«Аталанта» в 1-м туре общего этапа уступила «ПСЖ» (0:4), а «Брюгге» выиграл у «Монако» (4:1).