«Аталанта» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Аталанта» переиграла «Брюгге» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

У итальянской команды голами отметились Лазар Самарджич и Марио Пашалич. Единственный мяч гостей на счету Христоса Тзолиса.

«Аталанта» набрала 3 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 9-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре итальянская команда сыграет со «Славией», а бельгийский клуб встретится с «Баварией». Оба матча пройдут 22 октября.