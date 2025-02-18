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«Аталанта» — «Брюгге»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Аталанта» и «Брюгге» встретятся в ответном матче стыкового раунда ЛЧ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Аталанта» и «Брюгге» встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Онлайн-кинотеатр также покажет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня ЛЧ. Ключевые события игры «Аталанта» — «Брюгге» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля 2025, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:3
Брюгге

Первая встреча команд завершилась победой «Брюгге» со счетом 2:1. В общем этапе Лиги чемпионов «Аталанта» заняла девятое место с 15 очками, а «Брюгге» — 24-е с 11 очками.

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