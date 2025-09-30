«Аталанта» — «Брюгге»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Аталанта» и «Брюгге» объявили стартовые составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Аталанта»: Карнесекки, Коссуну, Джимсити, Аанор, Белланова, де Рон, Эдерсон, Бернаскони, Пашалич, Крстович, Лукман.

«Брюгге»: Яккерс, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Ванакен, Станкович, Сандра, Цолис, Тресольди, Боржеш.

Матч пройдет 30 сентября на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо). Начало — в 19:45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.