«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Аталанта» на своем поле победила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 4:1.

Счет на 5-й минуте открыл форвард бергамасков Джанлука Скамакка. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоил Давиде Дзаппакоста. Марио Пашалич довел счет до разгромного на 57-й минуте.

Гости сумели отыграть один мяч за 15 минут до конца основного времени, отличился Карим Адейеми.

Решающий гол на 90+8-й минуте с пенальти забил полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич.

«Аталанта» одержала победу по сумме двух матчей (первая игра — 0:2) и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

25 февраля, 20:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

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