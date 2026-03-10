Диас и Киммих выйдут в старте «Баварии» на матч с «Аталантой», Кейн — в запасе
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Аталанта»: Карнесекки, Бернаскони, де Рон, Дзаппакоста, Залевски, Колашинац, Крстович, Пашалич, Скамакка, Сулемана, Хин.
«Бавария»: Урбиг, Гнабри, Джексон, Диас, Киммих, Лаймер, Олисе, Павлович, Станишич, Та, Упамекано.
Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн начнет игру на скамейке запасных.
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