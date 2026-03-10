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10 марта, 21:50

Диас и Киммих выйдут в старте «Баварии» на матч с «Аталантой», Кейн — в запасе

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Баварии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Аталанта»: Карнесекки, Бернаскони, де Рон, Дзаппакоста, Залевски, Колашинац, Крстович, Пашалич, Скамакка, Сулемана, Хин.

«Бавария»: Урбиг, Гнабри, Джексон, Диас, Киммих, Лаймер, Олисе, Павлович, Станишич, Та, Упамекано.

Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн начнет игру на скамейке запасных.

Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 10&nbsp;марта 2026 года.«Ньюкасл» — «Барселона», «Атлетико» против «Тоттенхэма», игры «Баварии» и «Ливерпуля»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/8 финала.
10 марта, 23:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:6
Бавария

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