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«Аталанта» Миранчука — «Аякс» Промеса: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

21:00
Игроки «Аталанты» поздравляют Алексея Миранчука с голом. Фото Reuters
Игроки «Аталанты» поздравляют Алексея Миранчука с голом. Фото Reuters
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Сегодня, 27 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Аякс» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

За итальянскую команду выступает российский хавбек Алексей Миранчук. Во встрече 1-го тура ЛЧ футболист забил первый гол за «Аталанту» в ворота «Мидтьюлланна» (4:0). За голландский клуб играет бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Следить за матчем «Аталанта» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Аякс»

Аталанта — Аякс

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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