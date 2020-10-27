Сегодня, 27 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Аякс» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

За итальянскую команду выступает российский хавбек Алексей Миранчук. Во встрече 1-го тура ЛЧ футболист забил первый гол за «Аталанту» в ворота «Мидтьюлланна» (4:0). За голландский клуб играет бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Следить за матчем «Аталанта» — «Аякс» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Аякс»