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«Аталанта» — «Аякс»: Миранчук и Промес остались в запасе

21:51
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Стали известны составы «Аталанты» и «Аякса» на матч 2-го тура Лиги чемпионов. Полузащитник бергамасков Антон Миранчук и нападающий гостей Квинси Промес начнут встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимшити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс — Иличич, Гомес, Сапата.

Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Миранчук, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Траоре.

«Аякс»: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Классен, Тадич, Гравенберх — Антони, Траоре, Нерес.

Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Альварес, Клайбер, Промес, Эккеленкамп, Лабиад, Мартинес, Броббей.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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